Benzina, impennata di prezzi per il lungo ponte: superati i 2 euro

L'onda del caro carburanti arriva anche nel ravennate. Dopo l'inasprimento delle sanzioni Usa all'Iran e le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi sono in rialzo. Secondo le rivelazioni dell'Osservatorio dei prezzi dei carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico, la soglia dei 2 euro viene viene sfiorata in autostrada: nell'area di servizio Santerno Est, a Solarolo, per un litro di verde al servito occorre spendere 1,959 euro. Soglia che viene superata invece lungo la Provinciale Felisio, a Lugo, dove per un litro di verde servito il prezzo è di 2,029 euro (in modalità self nella stessa area di servizio il costo crolla a 1,598). Nel resto del territorio sono molti i distributori dove per un litro di verde al servito supera i 1,9 euro.

Eni, Ip e Italiana Petroli hanno ritoccato i prezzi raccomandati di benzina e diesel, con rialzi di 1 centesimo per entrambi i carburanti. Ma il salasso alle pompe di benzina potrebbe essere solo l’inizio. Secondo molti esperti, il greggio rischia di schizzare dai 75 agli 85 dollari al barile. Rincari che si rifletteranno sul prezzo dei carburanti. "Un pieno di gasolio costa circa 5,5 euro in più rispetto ad aprile dello scorso (+4 euro la benzina) e il rincaro alla pompa raggiunge quota +7 per cento su base annua", è la denuncia del Codacons, che sottolinea come questi "aumenti rendano sempre più salati i ponti degli italiani del 25 aprile e dell’1 maggio, rischiando di determinare speculazioni legate alle vacanze delle famiglie e al maggiore consumo di carburante nelle prossime ore".