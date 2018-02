Bessi (Pd): "Il mondo agricolo guarda ai giovani e va salvaguardato"

"L’agricoltura è il cuore pulsante di tutta l’Emilia Romagna ed il fulcro dei nostri territori". Per questo il consigliere regionale Gianni Bessi condivide le posizioni dell’europarlamentare Paolo De Castro. “Credo, come ha più volte ribadito anche il primo vicepresidente della Commissione Agricoltura, che la ricostruzione dell’Europa non può trascurare l'agricoltura, che è al centro di sfide epocali – dice Bessi – Ritengo una forzatura azzardata la riduzione fino al 30% del bilancio della Pac post 2020: ricordiamoci che tocca temi come sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale, crescita economica e occupazione. Saremo sempre in prima linea per trovare le soluzioni più adeguate al fine di salvaguardare il bilancio della Pac e gli agricoltori. Per il futuro c’è bisogno di una politica agricola comune. La Pac dovrà sostenere la sua funzione economica-produttiva, sociale e ambientale, centrale nel disegno europeo. Non va dimenticato l’agroalimentare che guida l'export europeo sui mercati mondiali e offre lavoro a 44 milioni di agricoltori in Ue. In agricoltura non deve mancare lo sguardo alle nuove generazioni: i giovani stanno tornando alla terra, ponendo attenzione alla tutela dell'ambiente e del territorio. E' quindi necessario che la Pac punti all’innovazione. L'idea di minare il futuro bilancio agricolo Ue, negli anni già passato dal 74% al 38%, significherebbe quindi contrastare il miglioramento del reddito individuale per coloro che lavorano in agricoltura”.