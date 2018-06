Un 2017 positivo: fatturato in crescita per la cooperativa sociale Zerocento Onlus

Oltre 18 milioni di fatturato, precisamente 18.408.535, per una crescita del 3,16%. 554 lavoratori (464 soci e 90 dipendenti). La richezza distribuita ai propri soci e dipendenti è pari a 12.223.750 euro; di questi 572.072 euro (il 4,68%) provengono da elementi (come il welfare aziendale) deliberati dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio d'amministrazione e non previsti all’interno del contratto di lavoro. La cooperativa sociale Zerocento Onlus ha presentato il bilancio sociale del 2017. "Anno dopo anno, il Bilancio Sociale di Zerocento diventa sempre più l’occasione per fare il punto della situazione, per raccontarsi e raccontare 12 mesi di attività della Cooperativa - racconta il confermato presidente Arianna Marchi -. Questo 2017 è stato un anno importante e ricco di novità, e non è un caso se abbiamo deciso di dedicare questa edizione al tema dell’innovazione. Da più tempo e da più parti viene chiesto alla Cooperazione Sociale di impegnarsi, di generare novità, di attualizzarsi, dimenticando forse che se un sistema è attivo e solido dopo più di trent’anni di vita significa che in qualche modo è riuscito a ripensare la sua attività e i suoi metodi"."Zerocento ha scelto la sua strada e ha scelto di partire come sempre dalle persone - prosegue Marchi -. Ha scelto di ascoltare le esigenze dei suoi clienti e di chi fruisce quotidianamente dei suoi servizi e costruirne con loro nuovi modelli; di indagare con i suoi lavoratori quali aspetti dei processi che agiscono in Zerocento possono essere migliorati e in quale modo; di investire in tecniche e in tecnologie; e di costruire attorno a tutti questi elementi un progetto perché crede fermamente che non bastino una serie di novità per fare innovazione".