Agricoltura in mostra, MoMeVi stacca le oltre 11mila presenze alla Fiera di Faenza

Hanno superato quota 11mila le presenze alla Fiera di Faenza nel doppio appuntamento con la 82esima edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 43esima edizione di MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Una fiera che si sta connotando sempre di più come evento professionale nel centinaio di operatori della meccanizzazione agricola da tutta Italia, momento di incontro e dibattito grazie ricco programma convegnistico con 15 appuntamenti nel corso dei tre giorni. Bilancio positivo dagli organizzatori. “Siamo soddisfatti di questa edizione che si è chiusa con numeri in crescita e la soddisfazione di operatori e visitatori - afferma Claudia Lugli, di Blu Nautilus, che cura l’organizzazione dell’evento -. Una delle novità di quest’anno è stata l’organizzazione di eventi promossi dalle aziende espositrici all’interno della fiera con notevole partecipazione di operatori. Molto partecipata anche la parte convegnistica con il lancio in anteprima di diversi progetti a testimonianza di come Maf e MoMeVi sia un evento anche di contenuti. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto nel rilancio di questo evento, in primis il Polo di Tebano e il Comune di Faenza, e la Bcc ravennate, forlivese e imolese, main sponsor della manifestazione”.