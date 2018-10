Birra, cocktail, moda e fotografia: al via i corsi di Confcommercio Ascom

Confcommercio Ascom Faenza ha avviato la stagione autunnale con un ampio ventaglio di offerte formative dedicate agli imprenditori, professionisti e appassionati. Quest’anno, in aggiunta ai tradizionali corsi formativi abilitanti la professione, si uniscono percorsi formativi legati al mondo della moda, beverage e cucina.

Si parte il 15 ottobre con il corso “Conoscere la birra”, insieme a Marco Tamba, titolare del Birrificio La Mata, si andrà alla scoperta di questa bevanda, una delle più diffuse e antiche al mondo, unica nel suo genere. Il corso fornirà gli strumenti di base per una corretta degustazione e comprensione delle varietà e delle qualità delle birre.

Poi il corso di “Self Styling” (10 novembre) in collaborazione con Italian Image Institute, una guida ideale per imparare a valorizzarsi e trovare il proprio stile. Nel mese di novembre per gli amanti del viaggio sarà possibile iscriversi al corso di Inglese pre-intermediate. Il corso fornirà le conoscenze e le abilità della lingua inglese per affinare le proprie capacità di comprensione e produzione orale.

A seguire il corso di “Fotografia” un’occasione unica per imparare ad utilizzare al meglio la propria macchina fotografica per scoprirne i trucchi e le tecniche grazie all’esperienza di Francesco Minotti. Per concludere con tre serate teorico-pratiche dedicate agli appassionati di “Drink&Cocktail”. Il barman Adamo Pittalis approfondirà il mondo degli aperitivi e dei pestati ripercorrendo i cocktail più in voga dagli anni 20’ agli anni ’70.