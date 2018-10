Blocco del traffico: "Agenti di commercio penalizzati, serve una deroga o l'esenzione"

"Siano esentate dal blocco in tutta la Regione Emilia-Romagna le auto euro 4 con filtro antiparticolato”. E' la richiesta che parte da Ottavio Righini, presidente Sindacato Fnaarc (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio) Confcommercio provincia di Ravenna e vicepresidente nazionale.

"In questi giorni c’è una giusta agitazione negli ambienti economici, e non solo, dopo la conferma delle misure che impongono il fermo delle auto diesel euro 4, auto non propriamente vecchie - spiega Righini - Fra le categorie più colpite ci sono gli agenti e rappresentanti di commercio, che fanno dell’uso dell’auto ragione essenziale di lavoro. Ancora in molti hanno in dotazione mezzi euro 4, magari in tanti casi dotati di filtro antiparticolato, che stanno usando per le visite di lavoro alla clientela. Noi chiediamo che siano esentate dal blocco in tutta la Regione Emilia-Romagna tutte le auto euro 4 con il filtro, oppure sia riconosciuta una deroga, come avviene in molti casi previsti dalle regole in vigore, a tutti gli agenti di commercio che usano il mezzo per esercitare il proprio lavoro. Riteniamo giusto che si vada verso un mondo più pulito e sano e sappiamo che molti colleghi sarebbero anche propensi a passare ad auto ibride (se saranno il futuro), che hanno costi molto alti non riconosciuti interamente come detrazione fiscale. Oggi un agente, esattamente come venti fa, può scaricare la spesa dell’auto per un massimo di 25 mila euro, contro il costo delle ibride che è quasi doppio. Richiesta fatta dalla nostra categoria da tempo senza aver ricevuto mai risposte positive in merito".