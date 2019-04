Bolkestein, è caos tra i balneari: "Non è stata aperta alcuna procedura"

“Riceviamo con soddisfazione le assicurazioni sul fronte della direttiva servizi fornite dal ministro Centinaio, che ha chiarito una volta per tutte che la Commissione Europea non ha comunicato l’apertura di alcuna procedura”. Così Maurizio Rustignoli, Presidente delle imprese balneari di Fiba Confesercenti, commenta l’intervista rilasciata dal Ministro Gian Marco Centinaio su Repubblica in merito alla Bolkestein. “Quella dell’imminente arrivo di una procedura di infrazione è una notizia che ha suscitato grandi allarmi tra gli operatori ma che, alla prova dei fatti, è stata smentita. Anzi, il ministro si è detto confidente nella capacità dell’esecutivo di far valere in Europa le ragioni di fondo del provvedimento preso, evitando così procedure di infrazione anche in futuro. Un impegno su cui contiamo: occorre andare avanti sul percorso già stabilito, mettendo finalmente in sicurezza investimenti e valore aggiunto di un settore chiave del turismo italiano come quello balneare, che è stato ingessato dall’incertezza legata alla Bolkestein per troppi anni”.