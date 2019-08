Boom degli stabilimenti balneari: Ravenna e Cervia in cima alla classifica

Cresce l'esercito degli stabilimenti balneari italiani, che negli ultimi 10 anni sono cresciuti a un ritmo sostenuto fino ad arrivare all'attuale di 6.823 imprese sparse su tutte le coste italiane, con picchi considerevoli in particolare sulla riviera romagnola - dove sono registrate oltre 1.000 imprese - e in Toscana. A Camaiore il record della densità, come riporta l'Ansa, con 30,1 imprese per ogni chilometro di linea costiera. I dati emergono da un indagine di Unioncamere-InfoCamere sulla base dei dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

La predominanza delle località romagnole emerge chiaramente dalla graduatoria dei comuni italiani con il maggior numero di realtà imprenditoriali del settore. Nei primi cinque posti si trovano, infatti, quattro comuni romagnoli: al primo posto Ravenna con 194 stabilimenti, poi Cervia con 164, seguite da Rimini (155) e Riccione (120). Se si aggiungono le 112 imprese di Cesenatico (in settima posizione), i cinque comuni romagnoli totalizzano 745 realtà imprenditoriali, il 70% di tutte le infrastrutture della riviera romagnola e l'11% del totale nazionale.

Subito a ridosso, l'industria della balneazione vede sul podio due destinazioni 'storiche' per gli amanti del mare italiano: la Toscana, con 892 attività distribuite lungo 397 km di costa (2,2 imprese ogni km) e la Liguria, con 801 imprese a presidiare 330 km di litorale (2,4 ogni km). E, se è vero che la presenza di imprese in questo settore si concentra maggiormente nelle regioni del Centro-Nord, le protagoniste della crescita nell'ultimo decennio sono però le regioni del Sud, decisamente lanciate al recupero delle posizioni.