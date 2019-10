Cambiano le modalità per partecipare alle aste immobiliari. Tutte le novità in un convegno

A partire da gennaio 2020 cambiano le modalità per partecipare alle aste immobiliari. Le offerte al Tribunale potranno essere presentate, infatti, solo in via telematica e sarà necessario munirsi di firma digitale e Pec. Per informare i cittadini sulle nuove modalità operative, l’Associazione Notai per le Esecuzioni Immobiliari (Asnes) - in collaborazione con il Consiglio Notarile di Ravenna, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, l’Associazione per le Associazioni dei professionisti delegati e l’Ainc - promuove il convegno “Le esecuzioni immobiliari in Italia dopo la riforma: il punto sulle aste telematiche. Dati, professionisti, privati, banche e imprese a confronto”.

L’appuntamento sarà ospitato dal teatro Rasi di Ravenna venerdì 25 ottobre, a partire dalle 9. "Il convegno - spiega il notaio Andrea Dello Russo, responsabile scientifico dell’evento e presidente dell’Asnes - oltre a trattare il tema delle nuove modalità operative, analizzerà le problematiche legate alla presentazione dell’offerta telematica e all’aggiudicazione del bene e approfondirà il ruolo del professionista delegato, sia quale delegato alla vendita, che quale delegato alla custodia degli immobili, trattando il contenuto dell’ordinanza di delega, dell’avviso di vendita e facendo una panoramica circa i comportamenti adottati dai diversi Tribunali italiani, nonché la disciplina della pubblicità degli avvisi e delle modalità di esecuzione delle aste telematiche”.