Cambio al vertice in Cmc: Paolo Porcelli è il nuovo Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione di Cmc di Ravenna, gruppo italiano leader nel settore delle costruzioni che opera a livello internazionale da oltre 40 anni, ha nominato Paolo Porcelli nuovo Direttore Generale. Paolo Porcelli raccoglierà l’eredità di Roberto Macrì, che nei prossimi mesi rimarrà a disposizione dell’azienda per gestire il graduale passaggio di consegne.

Paolo Porcelli, classe 1967 laureato in ingegneria civile, fa parte di Cmc dal 1999. Negli anni ha rivestito incarichi di grande responsabilità, come ad esempio Direttore Costruzioni Estero e Direttore Africa Australe, e ha guidato la cooperativa nell’aggiudicazione e nella realizzazione di grandi progetti infrastrutturali come la centrale idroelettrica di Ingula in Sudafrica, la centrale idroelettrica Theun Hinboun in Laos, le dighe di Itare, Arror e Kimwarer in Kenya e l’autostrada di Soyo in Angola.

"Sono orgoglioso della fiducia che la società ha voluto accordarmi con questa nomina, farò del mio meglio per garantire la continuità di progetto e aumentare il grado d’eccellenza della nostra cooperativa in Italia e all’estero – conferma Porcelli – Il mio obiettivo è quello di continuare lo sviluppo delle linee strategiche indicate nel piano industriale con un rinnovato focus sulla crescita sia nel mercato italiano che in quello estero". "Sono convinto che Paolo sia l’uomo giusto per realizzare i nostri ambiziosi progetti di crescita e sviluppo. Siamo lieti di aver potuto promuovere una risorsa interna di grande spessore che conosce nel profondo la nostra azienda e i nostri valori. Paolo assicurerà la continuità nel perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla cooperativa che è ormai diventata un player di livello internazionale– ha dichiarato Alfredo Fioretti, Presidente di Cmc di Ravenna – Colgo l’occasione per ringraziare Roberto per il notevole contributo offerto nel corso degli anni e gli auguro ogni bene nelle sue future esperienze professionali".

"Non posso che ringraziare Cmc di Ravenna per questi bellissimi 20 anni che abbiamo vissuto fianco a fianco – commenta Roberto Macri, ex Direttore Generale di Cmc – Dopo tutti questi anni, ho sentito il bisogno di rimettermi in gioco e accettare nuove sfide dal punto di vista professionale".

"Ringraziamo il direttore generale uscente Roberto Macrì per il lavoro che ha svolto in oltre 20 anni di presenza all’interno della cooperativa, di cui 10 come direttore generale - commentano Guglielmo Russo e Mario Mazzotti, rispettivamente presidente e direttore generale di Legacoop Romagna - Il suo è stato un impegno importante, che ha consentito alla cooperativa di svilupparsi e acquisire nuovi mercati, accrescendo il fatturato e diventando una delle principali imprese italiane di costruzioni, nonostante la crisi devastante del settore edile che ha portato alla fine di molte aziende. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale Paolo Porcelli, siamo certi che il suo profilo tecnico e la sua esperienza professionale gli consentiranno di proseguire e innovare il lavoro fin qui condotto e di attuare le indicazioni contenute nel piano di sviluppo dell’azienda approvato dall’assemblea dei soci. Porcelli, in quanto scelta interna alla cooperativa, conferma che la storia di Cmc è quella di una impresa in cui si sono formate ottime professionalità e una classe dirigente all’altezza delle sfide della competizione. Cmc rappresenta per Legacoop Romagna, regionale e nazionale, una risorsa e un esempio della capacità di coniugare i valori cooperativi con quelli di un'impresa moderna, in grado di affrontare i mercati internazionali, l'innovazione e le sfide della globalizzazione. Saremo come sempre a fianco del presidente Alfredo Fioretti e del consiglio di amministrazione per sostenere i progetti di sviluppo dell’azienda".