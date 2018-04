Camera di Commercio, al via i nuovi bandi a sostegno dello sviluppo delle imprese

Dal 2 maggio prossimo le imprese della provincia di Ravenna potranno presentare alla Camera di commercio le richieste di contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti finalizzati alla creazione di nuove imprese, alla partecipazione a fiere all'estero o a progetti di internazionalizzazione, all'adeguamento dei sistemi di sicurezza e videoallarme e all'ottenimento di certificazioni ambientali e sociali. Già attivo dall'inizio dell'anno scolastico 2017- 2018 invece il bando per sostenere le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola-lavoro. Si attiverà sempre il 2 maggio anche il bando 2018 per il sostegno alla competitività di imprese e territorio, al quale potranno partecipare soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative di valorizzazione del territorio che riguardino gli ambiti di intervento prioritari per l'ente camerale.

I fondi a disposizione delle imprese per l'anno 2018 ammontano complessivamente a 600.000 euro, una somma significativa soprattutto in considerazione del fatto che le entrate del bilancio camerale sono state ridotte della metà in un triennio a seguito della riforma che ha ridisegnato il sistema delle Camere di commercio. La Camera di commercio di Ravenna, che ha avviato nelle scorse settimane il processo di accorpamento con quella di Ferrara, ha confermato anche per quest'anno di transizione il proprio impegno nel sostegno al mondo dell'imprenditoria, con finanziamenti a fondo perduto pari al massimo al 50% delle spese ammissibili. Anche per il 2018 priorità alle imprese che possiedono il rating di legalità, indicativo del rispetto della legalità e di comportamenti etici in ambito aziendale.

“Gli interventi a sostegno delle imprese sono stati confermati per il 2018 – precisa il presidente Natalino Gigante – dopo una attenta analisi sulla loro coerenza con le nuove funzioni camerali individuate dal decreto di riforma. Anche in vista del futuro accorpamento, ci attende una sfida importante, quella di ridisegnare le nostre competenze in maniera sempre più efficace e utile allo sviluppo economico del nostro territorio e delle nostre imprese”. Per tutti i bandi attivati sarà obbligatoria la presentazione in via telematica, attraverso la piattaformaWebtelemaco.