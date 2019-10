Camera di Commercio, un approfondimento su leadership e gestione dei collaboratori

“Leadership e gestione efficace dei collaboratori: persuasione e percezione”, il tema del seminario che ha avuto luogo giovedì in una affollata sala Cavalcoli, incontro organizzato e promosso dal C.I.F. - Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Ravenna. Il Segretario generale della Camera di commercio, Maria Cristina Venturelli, nell’introdurre i lavori ha evidenziando la consistenza e importanza delle imprese femminili nella provincia di Ravenna e l'importante ruolo del C.I.F.

Aldo Terraciano, consulente e formatore in psicologia del lavoro e dell’organizzazione, ha affrontato il tema della percezione, meccanismo dipendente da molteplici fattori: il carattere, la personalità, i valori, l'educazione ricevuta, le esperienze fatte nel percorso di vita. Fattori che, come lenti colorate, sono il filtro attraverso il quale si vedono i comportamenti nostri e degli altri. Terraciano, nella sua relazione, ha evidenziato come un buon leader deve saper comprendere le dinamiche connesse a questo concetto tenendo conto della percezione propria e dei collaboratori con cui lavora illustrando come sia possibile affinare la propria comunicazione acquisendo metodologie adatte ad aumentare l'ascolto, la chiarezza dei contenuti e la capacità di convincere le persone.