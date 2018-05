Casa sicura: gli impianti sono a norma? Se ne parla in un convegno

Mercoledì 16 maggio, alle 18 presso l’Aula Magna della Casa Matha in Piazza Andrea Costa, è in programma il convegno: Casa sicura: gli impianti sono a norma? - Le norme, gli adempimenti, i controlli. La situazione in provincia di Ravenna". Le associazioni artigiane della provincia di Ravenna con questa iniziativa intendono porre all’attenzione delle imprese e dei cittadini l’importanza di vivere in ambienti sicuri con impianti realizzati rispettando le norme, ritenendo altresì di fondamentale importanza l’azione di controllo e verifica messa in atto dagli enti locali. Interverranno i responsabili nazionali di Confartigianato Impianti e Cna Installazione Impianti ed è prevista una Tavola rotonda con i rappresentanti delle amministrazioni locali della provincia di Ravenna.

Il programma dei lavori

Introduzione: Roberto Belletti - Responsabile Cna Installazione Impianti Ravenna

Interventi:

Daniela Scaccia - Responsabile Nazionale Confartigianato Impianti

Guido Pesaro - Responsabile Nazionale CnaInstallazione Impianti

Tavola rotonda con i rappresentanti delle amministrazioni locali della provincia di Ravenna

Moderatore: Andrea Demurtas – Responsabile Impianti Confartigianato della provincia di Ravenna