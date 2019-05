Cassa di Risparmio di Ravenna, concluse le operazioni di distribuzione dei dividendi

Si sono concluse le operazioni di distribuzione dei dividendi (per il venticinquesimo anno consecutivo) della Cassa di Rispario di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi. Gli azionisti avevano la possibilità di scegliere fra il pagamento del dividendo senza imposte, tramite l’assegnazione di una azione ogni 42 azioni detenute al 23 aprile (giorno di stacco del dividendo) e il pagamento del dividendo in contanti.

Ora, concluse le operazioni di opzione, tenuto conto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e altri azionisti non possono giuridicamente usufruire del vantaggio fiscale della scelta del dividendo in azioni, al termine del periodo di esercizio della suddetta facoltà, sono state sottoscritte 188.730 azioni della Cassa di Ravenna da parte di Soci che hanno scelto di ottenere il pagamento del dividendo tramite l’assegnazione di azioni in proporzione a quelle già possedute. Quindi, più del 57% dei soci che potevano esercitare la facoltà ha scelto il dividendo in azioni.