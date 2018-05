Cercasi idee innovative da premiare: torna "M'illumino d'impresa Start cup"

E’ in partenza il giro dei Support Application Days per la partecipazione a M’illumino d’impresa Start Cup 2018, la competizione per progetti d’impresa innovativa dell’Emilia-Romagna con la quale si possono vincere servizi e contributi in denaro per avviare una attività lavorativa. I Support Application Days sono giornate di consulenza alla progettazione, per formulare al meglio le proposte e le candidature la cui scadenza è il 24 maggio. A Ravenna l’incontro è fissato per mercoledì 9 maggio a CoLaBoRa, in via Martiri della Libertà 14, dalle 16,30 alle 19,30 e si avrà a disposizione uno staff che aiuterà a migliorare la presentazione dell’idea d'impresa che si vuole realizzare.

La Start Cup è una competizione, che si svolge sul territorio regionale da aprile ad ottobre 2018, finalizzata a favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo. E’ una gara tra progetti imprenditoriali innovativi per la creazione di startup attive sul territorio dell’Emilia-Romagna. Start Cup è organizzata da Aster, consorzio partecipato da Regione, Università, Cnr, Enea, Infn, sistema regionale delle Camere di commercio, associazioni imprenditoriali ed enti pubblici tra cui il Comune di Ravenna. I tre vincitori riceveranno un contributo finalizzato alla costituzione dell’impresa e/o all’avvio dell’attività: 7mila euro al primo classificato, messi a disposizione da Cofiter; 5mila euro, messi a disposizione da Iren; 4mila euro, messi a disposizione da Emibanca. A livello locale, il Comune di Ravenna premierà i tre migliori progetti d’impresa sviluppati nei seguenti ambiti di intervento: logistica e portualità; agricoltura ed enogastronomia; ambiente e sostenibilità; nuove tecnologie applicate alla chimica ed alla manifattura. L’ammontare complessivo dei premi locali è di 6mila euro da ripartire tra il primo, il secondo e il terzo classificato. Sono inoltre a disposizione di ciascuno dei vincitori servizi di consulenza e assistenza per un valore di 500 euro, in un percorso di affiancamento per l’avvio dell’attività imprenditoriale, messi a disposizione da Confesercenti, Ascom, Confcommercio, Cna e Confartigianato, (da utilizzare presso una di esse a scelta).

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle 13 del 24 maggio 2018. Per partecipare alla competizione è necessario compilare il “modulo di candidatura”, stampare il “modulo di candidatura” compilato, firmarlo e scansionarlo; compilare il modulo “invio dei dati” e fare l’upload della seguente documentazione: modulo di candidatura firmato; copia della carta d’identità del referente operativo di progetto. Si può prenotare la partecipazione gratuita all'evento del 9 maggio iscrivendosi a questo link http://bit.ly/2KA2iCi.