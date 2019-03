Cervia ancora nella "top ten" delle destinazioni turistiche in Italia secondo Tripadvisor

Tripadvisor ha pubblicato la sua nuova classifica dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2019 che riconoscono i luoghi preferiti dai viaggiatori in tutto il mondo. La classifica è stata stilata in base alla qualità delle recensioni e dei punteggi raccolti dagli hotel, dalle attrazioni e dai ristoranti di ogni singola città negli ultimi 12 mesi.

Fra le prime dieci località in Italia, l’Emilia Romagna è presente con Rimini al 5° posto e Cervia al 9° posto e Riccione al 10 .Questa la classifica completa con le prime 10 destinazioni nell’ordine: Roma, Firenze, Venezia, Sorrento, Rimini, Milano, Isola di Ischia, Napoli, Cervia e ... new entry Riccione che soffia il posto a Positano, decima nel 2018

Per Cervia i luoghi da non perdere in assoluto sono la pineta di Milano Marittima, il Papeete Beach e il Parco Naturale ma fra i luoghi di interesse storico sono elencati La porta Mare, la pietra delle misure, il santuario della Madonna del Pino, la Pieve di Santo Stefano, la chiesa di Santa Maria del Suffragio e villa Righini . Fra i luoghi e punti di interesse vengono segnalati La salina Camillone, la Torre San Michele, Il vialetto degli artisti di Milano Marittima, il ponte delle paratoie, la fontana di Piazza Garibaldi, la via XX settembre. Fra i parchi, la pineta di Pinarella , il Parco della Salina e Casa delle Farfalle.

La classifica dei Travelers’ Choice Destination, gli Oscar dei viaggi della community di Tripadvisor, è stata stilata utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e qualità delle recensioni e dei punteggi raccolti dagli hotel, dalle attrazioni e dai ristoranti di ogni singola città negli ultimi 12 mesi, incrociando poi l’interesse dei turisti verso le prenotazioni su TripAdvisor in queste destinazioni.

Con 3 posizioni a testa nella classifica italiana, Emilia Romagna e Campania occupano oltre la metà della Top 10 nazionale: Rimini (5°), Cervia (9°) e Riccione (10°) per la nostra regione; Sorrento (4°), Isola d’Ischia (7°) e Napoli (8°) per la Campania. Roma risulta la 3^ meta assoluta nel mondo e 1^ nella classifica nazionale seguita da Firenze (2^) e Venezia (3^). Confermata la sesta posizione Milano, che rimane stabile rispetto allo scorso anno.