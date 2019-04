Cervia e la Croazia fanno squadra per promuovere il turismo

Italia e Croazia condividono un importante patrimonio culturale sia materiale che immateriale legato al mare, con forte potenziale attrattivo, ma non sufficientemente valorizzato in entrambi i Paesi. Si tratta di territori caratterizzati dalla presenza di piccoli porti locali, elementi tipici, tradizioni, storie, che rappresentano il più delle volte autentici "tesori", rispetto alle quali è possibile costruire un’offerta turistica specifica.

Con Arca Adriatica, un progetto che prevede oltre tre milioni di euro di risorse, i due paesi uniscono competenze e know-how per attuare in circa tre anni interventi di ricerca, recupero, conservazione e valorizzazione di tale patrimonio comune, e costruire con esso elementi di innovazione per i propri prodotti turistici. I partner di progetto si sono riuniti a Cervia in questi giorni per dare operativamente avvio alle attività previste, e che daranno la possibilità ai territori di investire risorse utili a recuperare elementi identitari, darne visibilità e promozione. Il progetto vede come capofila la Contea di Primorje-Gorski Kotar County, e come partner i Comuni di cervia, Cesenatico, San Benedetto del Tronto, Malinska-Dubašnica, Tkon, L’università Cà Foscari di Venezia, Kvarner County Tourist Board, l’Eco-Museo della Batana di Rovigno, International centre for advanced Mediterranean agronomic studies-Mediterranean agronomic institute of Bari.