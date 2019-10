Cervia, Nazario Fantini è il nuovo presidente di Confcommercio Ascom: "Ecco le sfide da affrontare"

Il Consiglio direttivo ha eletto per acclamazione Nazario Fantini alla Presidenza di Confcommercio Ascom Cervia. Inoltre, sono stati eletti il VicePresidente Vicario Guido Guidazzi e due Vicepresidenti Mattia Benzi ed Ernesto Baravelli. Fantini, in apertura del discorso di insediamento, ha ringraziato i predecessori "per il lavoro svolto, l’impegno e la competenza messi a disposizione per l’Associazione Terenzio Medri, Antonio Batani e Piero Boni. Ringrazio, infine, il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Amministrazione della srl".

A seguire, il presidente ha elencato i punti principali sui quali intende concentrare il suo programma: "Mi impegnerò per creare massima collaborazione tra tutte le diverse categorie (albergatori, bagnini, pubblici esercizi e commercianti) stimolando iniziative e idee concrete che apportino un beneficio globale. Auspico di affrontare le nuove sfide che ci attendono con un clima di coesione, fiducia e rispetto". "Ritengo di primaria importanza lavorare nei prossimi anni valorizzando tutte e 4 le località (Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata - ha aggiunto -. Occorre dedicare attenzione e impegno equo a ciascuna se vogliamo che tutta la città nel tragga beneficio e nessuna resti indietro. Preminente è la massima valorizzazione dei centri commerciali naturali e delle vie commerciali".

"Lavorerò sin da subito sul tema dei collegamenti con le zone limitrofe (Ravenna, Cesenatico, Cesena, Rimini, Forlì) - ha proseguito -. Ma questo non è sufficiente per una località che vive, principalmente di turismo. Dobbiamo impegnarci per affrontare in modo serio e definitivo la questione dei collegamenti aerei e ferroviari". "Intendo - ha aggiunto -. lavorare in un clima di collaborazione con l’amministrazione comunale nonché con le altre organizzazioni imprenditoriali. Inoltre, è giunto il momento di tessere legami e affrontare operazioni comuni con i colleghi della costa".

"Dobbiamo lavorare per studiare e preparare progetti, programmi e linee strategiche con l’obiettivo di affrontare la sfida del turismo. Dobbiamo rimettere mano all’offerta affinché sia in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato internazionale - ha evidenziato -. Lo dobbiamo fare tramite la valorizzazione delle nostre eccellenze, la risoluzione delle criticità che ci bloccano e puntando su una visione a medio-lungo termine". Ha proseguito: "Stella polare delle nostre politiche deve essere la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale: saline, pineta, manifestazioni come il Maggio in Fiore, mare e aree verdi rappresentano il nostro vero tesoro da offrire al turista e al cittadino. Per farlo è indispensabile promuovere due azioni: individuare le prime aree plastic-free e applicare la Carta di Cervia-Milano Marittima". "I sindacati che, ad oggi, non sono rappresentati vanno sostenuti, promossi e riorganizzati affinché ognuno degli associati possa essere ben rappresentato e tutelato", ha concluso.

Il neo eletto Comitato di Presidenza di Confcommercio Ascom Cervia per il quinquennio 2019 - 2024 vede nel ruolo di vicepresidente vicario Guido Guidazzi (presidente Sindacato Ambulanti Fiva) e nel ruolo di vicepresidente Mattia Benzi (presidente Sindacato Federeventi) e Ernesto Baravelli (presidente Consulta di zona Tagliata). Incarico di consigliere per Gianni Casadei (presidente sindacato Albergatori Federalberghi), Cinzia Pirini (presidente sindacato Terziario Donna), Consuelo Benzi (presidente sindacato Ristoratori/Baristi Fipe), Gino Turci (presidente sindacato Sale Giochi), Renzo Zoffoli (presidente sindacato Turismo Extraalberghiero), Gino Guidi (presidente sindacato SIB – stabilimenti balneari) e Goffredo Benvenuti (presidente Sindacato Alimentaristi).