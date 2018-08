Cervia Turismo chiude il 2017 con un utile di 21mila euro

Cervia Turismo ha presentato ai consiglieri comunali il bilancio di esercizio 2017 approvato, depositato e pubblicato nel mese di maggio 2018, che evidenzia un risultato positivo con un utile netto pari a 21.215,01 euro. La Presidente della società Daniela Rampini ha illustrato in dettaglio le singole voci dei documenti di bilancio e il lavoro svolto dalla società nell’anno 2017, che ha portato a un buon risultato.

Nel corso dell’incontro sono stati spiegati gli obiettivi 2018 fissati dal Tavolo Tecnico di Promozione Turistica, le nuove attività decise dallo stesso e svolte dalla società, a partire dalle campagne di promozione a Milano e Monaco, all’organizzazioni di eventi di successo quali la Mille Miglia, Radio due in tour e altri, nonché i servizi richiesti dagli operatori turistici locali e dagli utenti del territorio.

"Cervia Turismo chiude con risultato molto positivo l’esercizio 2017 - commenta Rampini - Ringrazio tutto il personale di Cervia Turismo, il sindaco, la dirigenza e gli staff dei settori comunale turismo, eventi e comunicazione per l’ottimo lavoro di squadra e le sinergie sviluppate durante tutte le nuove sfide che si sono presentate". "Il bilancio 2017 di Cervia Turismo che chiude con un ottimo risultato è la conferma che la società è solida e sta lavorando nella giusta direzione - aggiunge il sindaco Luca Coffari - L’incontro con i consiglieri per la presentazione è risultato costruttivo e si è svolto in un clima di confronto positivo. Cervia Turismo è sempre più fondamentale nella promozione e commercializzazione della città e nell’informazione e accoglienza turistica. La professionalità e la competenza del suo personale permette di fornire al turista i migliori servizi disponibili, una consulenza accurata e professionale per la vacanza e un valido supporto nella fase organizzativa".