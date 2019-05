Cervia Turismo, presentato il bilancio 2018: utile superiore ai 37mila euro

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea di presentazione del bilancio 2018 ai soci di Cervia Turismo srl, a seguito della delibera di giunta che approvava il bilancio. La società, partecipata dall’Amministrazione Comunale, ha chiuso l’esercizio 2018 con un risultato positivo, riportando un utile netto pari a € 37.666.

La Presidente di Cervia Turismo, Daniela Rampini, afferma che oltre al rafforzamento delle attività consolidate di accoglienza, informazione e organizzazione operativa e logistica legate al Turismo ed ai grandi eventi in collaborazione con il Comune di Cervia, la Società nel 2018 ha lavorato sui primi progetti di promozione in Lombardia e Baviera e avviato la prima fase del progetto di analisi dei prodotti turistici e delle strategie di Comunicazione che ha portato alla programmazione delle numerose nuove attività dell’anno in corso.

Il buon utile di bilancio 2018 è dato principalmente dall’introduzione di nuove azioni , quali partnership con sponsor privati su iniziative specifiche , e valide progettazioni relative al turismo sportivo portate avanti in collaborazione con Associazioni ed Enti sportivi nazionali che hanno consentito di accedere a finanziamenti e quindi di organizzare manifestazioni sportive nei mesi di maggio e settembre. La razionalizzazione dei costi e l’aumento dell’utile netto consolidano di fatto la Società Cervia Turismo come DMC (Destination Management Company) che ha ampi margini di crescita e sviluppo.



Il Sindaco Luca Coffari ha fatto i complimenti al Consiglio di Amministrazione ed ai collaboratori di Cervia Turismo per l’ottimo risultato conseguito e per l’efficiente attuazione, in sinergia con i servizi comunali, delle strategie turistiche deliberate dal Tavolo Tecnico del Turismo, istituito per la destinazione dei fondi della tassa di soggiorno riservati alla promozione ed il buon lavoro fatto con le associazioni di categoria.