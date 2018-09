Cervia vuole diventare una location per il cinema: avviato un progetto con Castrocaro

Castrocaro e Cervia offrono location per il cinema. I due comuni romagnoli hanno unito le forze per rientrare nel progetto Movie Italy”, che, anche grazie alla nuova normativa regionale, permette ai due comuni della Romagna, il primo dell'entroterra ed il secondo della riviera, ad inserirsi nei database di chi è alla caccia di scorsi per girare dei film, indirizzato quindi alle imprese di produzione cinematografica nazionale ed internazionale. Lo scopo, difatti, è quello di creare una vetrina di location del territorio attraverso una piattaforma web che offra foto, video, schede tecniche dettagliate ed esperienze immersive con la realtà virtuale, e costruire una rete di soggetti pubblici e privati che attraverso un protocollo d'intenti comuni, facilitino le produzioni dal punto di vista logistico, economico e burocratico.