"Non temo la crisi": ma dopo 8 mesi è costretto a chiudere il suo nuovo locale

Sperava di rivitalizzare il centro di Ravenna, o quantomeno via Antica Zecca, ma dopo pochi mesi si è dovuto arrendere. Il "Bodeguita", aperto da un imprenditore che gestisce diversi locali nel ferrarese e che aveva avviato l'attività nel novembre del 2018, ha già chiuso i battenti. Le sue tapas ed i suoi cocktail non sono riusciti a 'sfondare' il cuore dei ravennati e dopo soli 8 mesi ha dovuto alzare bandiera bianca.

E dire che il titolare, che con il Bodeguita era andato a 'sostituire' il Caffè dell'Antica Zecca, era partito con i migliori propositi e non temeva assolutamente la crisi del centro storico: "Non vedo il motivo di preoccuparmene - aveva detto a novembre quando lo avevamo intervistato (qui l'articolo completo) - perché punto molto sulla specializzazione offrendo qualcosa che a Ravenna, al momento, non c'è. So benissimo che non sarà un locale adatto a tutti, anche perché la fascia di prezzi sarà medio-alta, ma va bene così: preferiamo puntare sulla qualità che sulla quantità".

La scommessa, però, è definitivamente persa e il Bodeguita dopo soli 8 mesi ha già detto addio a via Antica Zecca. #Amaipiùrivederci e #ungiornosaratepronti, ha scritto nella sua ultima foto postata sulla pagina del locale su Facebook. Via Antica Zecca, insomma, continua a mietere 'vittime' e le vetrine spente in questa piccola via del centro storico di Ravenna sono sempre di più.