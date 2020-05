Chiuso in utile il bilancio d'esercizio 2019 di Sapir

Si è svolta giovedì, con partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l’assemblea dei soci di Sapir, che ha approvato il bilancio dell’esercizio 2019 e la relazione sulla gestione degli amministratori. Il bilancio è stato chiuso al 31 dicembre 2019 con un utile d’esercizio di 3,571 milioni di euro. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 presenta un valore della produzione di 60,181 milioni di euro e un utile d’esercizio di 3,862 milioni di euro. Il patrimonio netto del gruppo passa da 120,454 milioni di euro a 121,327 milioni di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo archiviato con soddisfazione un buon 2019, che ha confermato un trend positivo che continua da diversi anni - commenta il presidente di Sapir, Riccardo Sabadini - Ora dobbiamo confrontarci con una situazione nuova e imprevedibile che sta avendo inevitabilmente conseguenze sui traffici di questi mesi. La affrontiamo però con determinazione, non abbiamo mai interrotto la nostra operatività, pur adottando le misure più rigorose per la salvaguardia dei lavoratori, e proseguiamo con gli investimenti in corso".