Cia Romagna, il ravennate Danilo Misirocchi confermato alla presidenza

Danilo Misirocchi - per due mandati fino al dicembre 2017, presidente della Cia della provincia di Ravenna – ora guida la Confederazione italiana agricoltori della Romagna per il mandato dei prossimi quattro anni. Misirocchi - presidente pro tempore della giovanissima ‘Cia Romagna’ nata il 14 dicembre 2017 dalla fusione delle Cia provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - è stato confermato dall’assemblea elettiva, la prima di Cia Romagna, riunitasi giovedì alla Cac di Cesena. Confermati ed eletti i vicepresidenti Lorenzo Falcioni (vicario) e Guglielmo Mazzoni.

"Ho l’onore e l’onere di rappresentare la Cia in questa sua nuova dimensione - afferma iMisirocchi -. Stiamo parlando di circa sei mila aziende, di oltre diciotto mila soci, 106 dipendenti a tempo indeterminato, una presenza capillare sul territorio romagnolo con 35 sedi: il territorio è il punto di partenza e di arrivo di tutta l’attività politica e dei sevizi. Rappresentiamo un’area vasta, articolata, dove sono presenti tante tipologie di colture con esigenze in certi casi sicuramente simili, ma non uguali. Tutte le sfumature e le diversità sono da cogliere, da valutare, a tutte serve dare voce, a tutte serve dare una risposta. L’agricoltura, sempre e comunque parte costituente del territorio, è cambiata; le aziende si innovano, i servizi devono innovarsi partendo dalle esigenze delle aziende e delle persone associate. Vogliamo dar voce all’agricoltura nelle sue molteplici declinazioni e nelle sue molteplici azioni rigenerative per la società tutta, per i territori, per il “sistema Paese. Dobbiamo valorizzare i nostri meriti a partire da quello della sostenibilità dell’ambiente".

Tanti i temi approfonditi nel corso dell’assemblea emersi dalla relazione e dalle proposte politiche del presidente Misirocchi, che hanno messo in evidenza il lavoro da svolgere in questo mandato di pari passo con il consolidamento di Cia Romagna. Fra gli obiettivi: adoperarsi affinché ambiente e agricoltura instaurino un nuovo rapporto con la società, mettendo sul piatto della bilancia valore e vantaggi che l’agricoltura ha contribuito a determinare con la sua funzione sociale, di presidio e manutenzione del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico. Fondamentale anche un nuovo rapporto con il mercato e le filiere e la realizzazione di accordi ben codificati tra agricoltura, artigianato, commercio, logistica ed enti locali per un percorso virtuoso attorno alle produzioni agroalimentari che affermino un riconoscimento economico e reddituale al ruolo, non solo produttivo, dell’agricoltura. Cia Romagna ha intenzione di svolgere un ruolo propositivo e di supporto per tutte le forme di aggregazione mirate al mercato e che coinvolgano sia le strutture cooperative sia quelle private. Le questioni del reddito da lavoro, della gestione del rischio e il sostegno al ricambio generazionale sono trasversali a tutte le riflessioni affrontate e al lavoro che Cia Romagna continuerà a portare avanti da qui ai prossimi anni. Un altro versante al quale Cia Romagna dedicherà impegno è la ricerca concreta della semplificazione burocratica: sono iniziati dei percorsi in tal senso, ma fino ad oggi hanno per lo più ulteriormente complicato il lavoro dell’agricoltore.

In breve - Misirocchi , classe 1958, svolge la sua attività di coltivatore diretto a Faenza. Assieme alla moglie Monica Samoré conduce l’azienda a indirizzo prevalentemente ortofrutticolo, portando avanti da sempre il lavoro tramandato dal nonno. In Cia da sempre, ha ricoperto vari ruoli fra i quali quello di presidente territoriale a Faenza, di vicepresidente provinciale e negli ultimi due mandati è stato Presidente della Cia della provincia di Ravenna. È membro della Giunta regionale e della Direzione nazionale della Cia.