Ciicai, al Classis l'assemblea di bilancio e il rinnovo delle cariche sociali

E’ in programma lunedì pomeriggio alle 18 al Museo Classis Ravenna (in via Classense 29), l’assemblea generale ordinaria del Ciicai, lo storico consorzio ravennate nato nel 1971 che associa installatori, idraulici e lattonieri. All’ordine del giorno dell’assemblea non solo l’approvazione del bilancio 2018, ma anche il rinnovo delle cariche sociali dopo il triennio. In particolare, si ricandidano sia il presidente, Marco Rontini, sia il vicepresidente, Enea Casadei Baldelli.