Ciicai, si chiude un anno positivo per il Consorzio: e per il 2018 una nuova sede

Il 2017 è stato un anno importante per il Ciicai, lo storico consorzio ravennate che associa un centinaio di aziende di varie dimensioni fra installatori, idraulici e lattonieri. "Nonostante un mercato delle costruzioni, nel nostro territorio, ancora praticamente fermo, il Consorzio chiude con un fatturato leggermente in crescita rispetto a quello dello scorso anno: soprattutto grazie alla scelta strategica di ampliare quote di mercato laddove ciò è parso possibile spiegano il direttore e il presidente Claudio Bassi e Marco Rontini - Un territorio che ha ottenuto ottimi risultati nel corso del 2017 è quello di Cervia, anche grazie ad una serie di ristrutturazioni alberghiere molto importanti. E proprio a Cervia è previsto uno dei momenti più significativi del 2018: la ristrutturazione della sede storica accanto al parcheggio dell’ospedale, in pieno centro, nella quale in passato il Consorzio ha avuto la propria base per una trentina d’anni. L’inaugurazione dovrebbe avvenire fra giugno e luglio: sarà una sede moderna e all’avanguardia, in una posizione strategica. Il Ciicai guarda al futuro con ottimismo: dal punto di vista economico cercheremo di crescere ancora, soprattutto nelle aree in cui abbiamo maggiori possibilità. Contemporaneamente, cercheremo di essere sempre di più un supporto fondamentale per i nostri soci: implementando costantemente i servizi per le imprese socie, e mantenendo un ottimo livello di competitività per quanto riguarda i prezzi dei prodotti”.