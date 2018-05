Cisl, sei milioni tornano nelle tasche dei contribuenti ravennati

"Oltre 24 milioni di euro di tasse sono state rimborsate per il tramite dei 730 compilati nei Caf Cisl della Romagna”. Esordisce così Michele Mancini, il responsabile del Caf Cisl Romagna, presentando una elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno. Per contro sono circa 3milioni di euro le imposte che i contribuenti hanno pagato al termine della loro compilazione del 730.

“Nello specifico i ristorni di tasse che erano state pagate in più ammontavano a 6.351.856 euro nel ravennate, a 5.539.015 euro nel riminese e a 12.679.431 a Forlì-Cesena - continua Mancini - idealmente è come se ogni romagnolo che avesse fatto la dichiarazione nei nostri uffici avesse ricevuto indietro 464 euro di imposte pagate in più". In merito all’afflusso degli utenti, anche in considerazione della possibilità di effettuare il precompilato tramite l’apposito sito internet, Mancini afferma che “ad oggi abbiamo già elaborato in tutta la Romagna circa 19.500 dichiarazioni, che sono il 37% di tutte quelle realizzate nel 2017, e in particolare i nostri uffici del ravennate ne hanno processate 5.919 ed ancora riceviamo prenotazioni.”

“Al momento i precompilati non incidono sull’affluenza dei cittadini ai nostri sportelli Caf - ribadisce il responsabile fiscale cislino - perché gli utenti quando fanno la loro dichiarazione dei redditi hanno davanti un nostro addetto in carne ed ossa e non un computer: l’esperienza mi porta a dire che quando si parla di tasse le persone vogliono vederci chiaro e avere risposte alle domande. Penso che la differenza tra un computer e un operatore stia anche nella capacità di valutare le singole situazioni. I nostri 110 operatori sono formati con 260 ore di corso per apprendere le norme e le previsioni in materia fiscale: basti pensare che solo in tema di detrazioni e deduzioni Irpef la circolare dell’Agenzia delle Entrate è di 360 pagine. Comunque il nostro lavoro è assicurato in caso di errore, mentre chi fa il precompilato se ne assume la completa responsabilità".