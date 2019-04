'Cittadella delle scienze e del mare': il progetto si presenta al pubblico

Giovedì 11 aprile alle ore 21, presso la Sala Mosaico della Cna di Ravenna in viale Randi 90, si terrà la presentazione del progetto "Cittadella delle scienze e del mare". Interverranno Riccardo Baldini, presidente Atena Sezione Ravenna e Marco Mascellani, ideatore del progetto. Presiederà i lavori il presidente della Cna Comunale di Ravenna, Marcello Monte. La serata rientra tra gli appuntamenti previsti dall’edizione 2019 della Giornata del Mare in programma dall’11 al 13 aprile a Ravenna e promossa dall’apposito Comitato del Mare che prevede di sviluppare la cultura del mare in tutte le sue forme. La partecipazione all'iniziativa è gratuita e aperta al pubblico.