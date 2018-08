Clienti in difficoltà: Hera rateizza 15mila bollette nel faentino

Risparmio idrico, efficientamento energetico, sviluppo delle rinnovabili, promozione del riuso e dell’economia circolare, riduzione delle emissioni di CO2, rilancio della mobilità sostenibile, educazione ambientale e tanto altro. Questi i contenuti della nuova edizione del report “I mille volti del servizio” di Hera per rendere conto di un impegno, al servizio di 4,4 milioni di persone e più di 100 mila aziende, che coinvolge il gruppo a tutti i livelli.

Si parte dall’attenzione nei confronti di chi ha più bisogno e complessivamente, nell’imolese e nel faentino, i sostegni tariffari alle utenze in difficoltà nel 2017 si sono tradotti in circa 15mila bollette rateizzate, per un valore totale di quasi 7,8 milioni di euro. Di tale iniziativa beneficiano non soltanto clienti domestici, ma anche professionisti e aziende. In particolare, sono state 189 le utenze business che hanno beneficiato di questa agevolazione. Gli sportelli clienti presenti nell’area di Imola-Faenza si sono registrati tempi di attesa, in media, di 10,6 minuti. Nel complesso, sono stati quasi 77mila i clienti dell’area che si sono recati in uno sportello Hera nel corso del 2017.