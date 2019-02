Cmc, trovato un pre-accordo: revocato lo sciopero dei sindacati

Nella tarda serata di mercoledì sindacati e Cmc hanno raggiunto un pre-accordo sull'attuazione della cassa integrazione straordinaria come previsto nell'accordo ministeriale del 4 febbraio. Pertanto lo sciopero e il presidio davanti alla sede di via Trieste, previsti per giovedì, sono stati revocati. In particolare i sindacati lamentavano come risultasse "completamente disatteso, da parte della Direzione aziendale, quanto definito in sede ministeriale in merito alla cassa integrazione straordinaria".