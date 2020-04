Cmc, approvata la proposta di concordato preventivo: "Ora guardiamo al futuro con fiducia"

Con il 78,15% di voti a favore - e l'1,74% di voti contrari - i creditori della procedura di concordato preventivo di Cmc hanno dato il via libera alla proposta presentata dalla cooperativa, approvandola. A seguito dell'approvazione, il tribunale di Ravenna ha fissato l'udienza di omologazione per il prossimo 20 maggio 2020, ultimo passaggio della procedura, per poi passare alla fase esecutiva del concordato in continuità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cmc Ravenna in una nota esprime "grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto dell'impegno dei soci, dei dipendenti e degli advisor, nonché di tutti coloro che hanno contribuito a realizzare un progetto credibile e di lungo termine. Si tratta di un passo di fondamentale importanza, che permette a tutti i soggetti coinvolti di guardare al futuro con rinnovata fiducia, nella piena consapevolezza che ci sia ancora molta strada da percorrere con la stessa attenzione e impegno".