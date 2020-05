La Cmc ottiene l'omologa al concordato, il sindaco: "Un'ottima notizia per la città"

La Cmc - Cooperativa cementisti e muratori - ravennate ha ottenuto l’omologa al concordato. “Un'ottima notizia per tutta la nostra città e non solo - commenta il sindaco Michele de Pascale - La Cmc di Ravenna ha ottenuto l'omologa al concordato, che le permetterà di poter mettere in campo il suo progetto di rilancio. Nella ripartenza sarà fondamentale l'investimento pubblico in infrastrutture ed è importante che la città e il Paese possano usufruire delle competenze di una protagonista assoluta come è sempre stata e come deve continuare a essere la Cmc”.



