Cna a sostegno delle neo-imprese con un fondo di 350mila euro

CNA Ravenna, Forlì Cesena e Rimini insieme per le neo-imprese. “La crisi iniziata nel 2008 - spiega il presidente della CNA di Ravenna, Pierpaolo Burioli - ha mutato in modo significativo anche il mondo delle neo imprese. La loro vita media si è dimezzata rispetto a dieci anni prima e anche le forme giuridiche con cui i nuovi imprenditori affrontano il mercato sono diverse, mentre il governo ha dato il via a nuovi regimi per incentivare il “fare impresa”. A domande straordinarie occorrono risposte straordinarie, per questo le tre CNA della Romagna hanno deciso di unire le forze in un progetto comune rivolto alle neo imprese sostenendole attraverso un fondo di 350.000 euro".

“Ogni anno – sottolinea il direttore della CNA, Massimo Mazzavillani - nascono centinaia di nuove attività, e gli ostacoli che sin da subito sono chiamate ad affrontare sono molteplici: ingranaggi burocratici tutt'altro che agevoli, informazioni frammentarie e contrastanti, finanziamenti scarsi e difficilmente raggiungibili e, soprattutto, un mercato da scoprire con cui confrontarsi. Le CNA della Romagna che oggi rappresentano complessivamente 28.000 imprenditrici e imprenditori, uniscono le forze per seguire passo passo il nuovo imprenditore nei passaggi cruciali e importanti della creazione di impresa: dall'assistenza nell'individuare i modelli di business alla formazione manageriale, dall'affiancamento nelle fasi burocratiche all'ottenimento di finanziamenti a tassi particolarmente agevolati”.

Sono state 5.943 le imprese che hanno avviato una attività in Romagna nel 2018, di queste 1.993 sono artigiane. In provincia di Ravenna, sempre nel 2018, hanno avviato l’attività circa 2.000 imprese e, di queste, 718 sono artigiane. Ma questi numeri non bastano, secondo CNA: occorre incoraggiare maggiormente le nuove idee imprenditoriali, andarle a cercare dove nascono, incentivarle e sostenerle. La campagna di CNA Nuove Imprese 2019 è rivolta a neo imprese in fase di costituzione/avviamento, a nuove imprese non associate nate da non più di 12 mesi, compresi i liberi professionisti e i lavoratori atipici. Mette in sinergia le CNA di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini stanziando un fondo di 350.000 euro a sostegno delle neo attività: un investimento per e sul territorio.

Il progetto unisce le CNA di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini su tre punti decisivi per sorreggere ed interpretare lo sforzo imprenditoriale di queste aziende: strumenti reali per rafforzare le aziende appena aperte. Le CNA Romagnole mettono a disposizione un kit del valore di 1.200 euro che prevede per chi apre l’azienda con i servizi in una delle tre associazioni di potere usufruire di “zero interessi”, contributo per operazioni di finanziamenti bancari erogati, finalizzati ad investimenti comprese una parte delle spese di avvio d’impresa; consulenza di settore su normative, incentivi, opportunità; un kit digitale che consiste nell’attivazione di Pec, firma digitale smart card, procedura di fatturazione elettronica gratuite per un anno; pacchetto privacy con erogazione gratuita di check up per l’analisi della situazione aziendale, modello informativa fornitori personalizzato e modello informativa/consenso clienti personalizzato; networking con le altre imprese, occasione di contatto e confronto con neo imprenditori e con imprese già consolidate, per fare network e creare nuove opportunità. Accesso gratuito alle piattaforme promozionali del Sistema CNA. Incontri/focus nelle tre province, aperti a tutti i nuovi imprenditori della Romagna a partecipazione gratuita. Un Osservatorio permanente sulle neo imprese che elabori i dati delle tre provincie romagnole funzionali a cogliere i bisogni delle imprese e adeguare costantemente l’assistenza su obblighi normativi, sostegno allo sviluppo e tutoraggio aziendale. L’Osservatorio lavorerà i dati con rilevazioni omogenee e coerenti e report periodici a disposizione delle strutture dedicate. Una campagna di comunicazione ad hoc per le neo imprese che ha l’obiettivo di sollecitare i nuovi imprenditori su argomenti centrali della vita della loro impresa, portarli a conoscere strumenti necessari per il loro lavoro e la loro azienda. Una campagna mirata che si svilupperà su vari mezzi di comunicazione in modo congiunto per i prossimi 2 mesi nelle tre provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.