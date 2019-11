Cna organizza un workshop gratuito per i neoimprenditori

La CNA di Ravenna, insieme alle CNA di Forlì-Cesena e Rimini, prosegue nell’organizzazione di workshop gratuiti dedicati a tutti i neoimprenditori e a chi ha un’idea d’impresa. Il workshop si inserisce nel programma di iniziative e attività che le tre CNA della Romagna mettono in campo per sostenere l’avvio d’impresa.

Lunedì 11 novembre, alle ore 17.45 presso la Sala Bedeschi della CNA di Ravenna, in viale Randi 90, si terrà l’appuntamento ravennate della serie di incontri: “Ci sono strumenti indispensabili che non si vedono. Sei sicuro di avere già tutto quello che serve per il tuo lavoro?” Il workshop sarà presieduto e coordinato da Marianna Panebarco, vicepresidente CNA Nazionale e componente della Presidenza di CNA Ravenna, e vedrà gli interventi di Filippo Fenati, consulente direzionale di Enki s.r.l., Davide Fabi, CEO di Pininfarina Segno, e Roberta Suzzi, responsabile Politiche Associative e Sviluppo di Sistema CNA Ravenna, che presenterà le azioni messe in campo da CNA Ravenna per le nuove imprese.

Gli interventi dei relatori si concentreranno sui diversi aspetti dell’avvio e della gestione d’impresa, dal Business Plan al Controlling, dall’analisi di mercato al marketing e alle vendite e molto altro. Dopo lo spazio riservato alle domande e agli approfondimenti richiesti dai partecipanti, concluderà l’iniziativa il direttore di CNA Ravenna, Massimo Mazzavillani. Il workshop rappresenta non solo un'occasione per conoscere e approfondire tutti gli strumenti e le opportunità per avviare l'impresa, ma anche un momento di confronto con altri imprenditori che stanno intraprendendo lo stesso percorso. Al termine dell’iniziativa sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.