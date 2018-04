Cna, privacy: focus sul nuovo regolamento europeo

Lunedì, alle ore 20.30, nella sede della Cna di Ravenna in viale Randi 90, si terrà il focus promosso dalla Cna sul tema “Privacy: il nuovo Regolamento Europeo. Cosa cambia per le imprese”. Il programma prevede l’apertura dei lavori di Giovanni Alessandrini, responsabile dei Servizi della Cna di Ravenna, e gli interventi di Simona Ruffilli, responsabile del servizio Giuridico Legislativo e Privacy della Cna di Ravenna, e dell’avvocato Stefano Orlandi, esperto di protezione dei dati. Presiederà i lavori Marcello Monte, presidente della Cna Comunale di Ravenna. La partecipazione al convegno è gratuita. Per informazioni e adesioni: Marzia Casali – tel. 0544 298511 – cna@ra.cna.it.È possibile iscriversi anche online al link https://goo.gl/EZfN6c