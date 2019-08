Coldiretti celebra la 14esima 'Giornata per la custodia del creato'

Coldiretti Ravenna celebra insieme all’Archidiocesi di Ravenna-Cervia, Diocesi di Faenza-Modigliana e Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna la 14esima Giornata per la Custodia del Creato, momento di preghiera e riflessione promosso a livello nazionale dalla Conferenza Episcopale Italiana.

La cerimonia, in programma domenica 1 settembre, è incentrata quest’anno sul tema “Coltivare la biodiversità” e si svolgerà presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Granarolo Faentino (via Risorgimento 5) con inizio alle 18.00. A officiare l’incontro di preghiera, che si terrà alla presenza dell’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni, sarà il Vescovo di Faenza-Modigliana Monsignor Mario Toso insieme ai rappresentanti delle Chiese Ortodosse. L’iniziativa, alla quale sono invitati tutti gli associati con le proprie famiglie, è un’opportunità per riflettere sulla crisi ecologica che l’umanità sta vivendo, tristemente simboleggiata dagli incendi che stanno devastando l’Amazzonia, ‘polmone del pianeta e uno dei luoghi più ricchi di biodiversità al mondo nonché dagli sfasamenti climatici che si manifestano con fenomeni metereologici sempre più devastanti a danno dell’ambiente e del lavoro degli agricoltori’.

“La Giornata per la Custodia del Creato – commenta il Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte rifacendosi al messaggio diffuso dalla Cei – è un’occasione per conoscere e comprendere la realtà tanto fragile quanto preziosa della biodiversità, di cui anche il nostro territorio è così ricco, un patrimonio che i nostri agricoltori sono i primi a custodire e coltivare”. A conclusione della cerimonia, proprio i produttori Coldiretti aderenti alla Fondazione Campagna Amica, nata per tutelare e valorizzare la biodiversità agricola, saranno i protagonisti di un'offerta dei doni della terra.