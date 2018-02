Coldiretti, l'assemblea dei giovani imprenditori agricoli

È convocata per lunedì 19 febbraio, nella sala conferenze di Coldiretti Russi, l’assemblea provinciale di Giovani Impresa Ravenna. Coordinati dal delegato uscente Marco Gambi, gli agricoltori under 30 di Coldiretti Ravenna sceglieranno i propri rappresentanti dando, di fatto, il via al rinnovo delle cariche associative di tutta l’organizzazione provinciale che nel corso del 2018 eleggerà i nuovi organi di rappresentanza sindacale, dall’assemblea al consiglio alla giunta.

“È un'occasione per tutti i giovani imprenditori di essere davvero parte attiva della rappresentanza agricola della nostra Federazione, un'occasione fondamentale perché cade in un momento importante della vita associativa, mentre cresce e si consolida il progetto della 'nuova Coldiretti' – evidenzia il delegato uscente Gambi – oggi più che mai lo sviluppo dell’agricoltura ravennate è nelle loro mani, nelle mani dei giovani e il loro impegno è determinante, sono loro – per citare San Paolo – che ora devono condurre la 'buona battaglia' e definire nuove traiettorie di futuro”.

L'assemblea, oltre ad eleggere il nuovo rappresentante dei giovani di Coldiretti, che entrerà di diritto nel consiglio e nella giunta provinciale, ricoprendo quindi un ruolo di concreta partecipazione alla vita sindacale dell'organizzazione tutta, nominerà anche i componenti del Comitato under 30. Parteciperanno ai lavori il Presidente Coldiretti Ravenna Massimiliano Pederzoli e il Direttore Walter Luchetta. Al termine dell'assemblea e delle operazioni di voto, in programma un nuovo approfondimento della rassegna 'Visti da vicino 2018 – Incontri con i protagonisti dell'agricoltura' sul tema “Le opportunità di crescita per il 'vigneto Romagna'. Intervengono Carlo Dalmonte, Presidente Caviro e SimonPietro Felice, Direttore Caviro.