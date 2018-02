Coldiretti lancia una raccolta firme contro il "cibo falso"

Parte sabato da Roma, per poi arrivare anche a Ravenna, una grande mobilitazione contro il "cibo falso" nel carrello della spesa, per proteggere la salute, fermare le speculazioni e difendere l’agricoltura italiana. "Si tratta dell’avvio di una mobilitazione popolare nei confronti dell’Unione Europea per fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l’economia, fermare le speculazioni e difendere l’agricoltura italiana - spiega il responsabile di Campagna Amica Ravenna, Ivo Zama - Nonostante i passi in avanti permangono ancora ampie zone d’ombra e ogni giorno rischiano di finire nel piatto alimenti di bassa qualità e origine incerta che mettono a rischio la salute, come dimostrano i ripetuti allarmi alimentari che si propagano rapidamente a livello planetario per la mancanza di trasparenza come nell’ultimo caso del latte in polvere francese per i bambini. L’obiettivo è di accelerare l’adozione di norme europee per la trasparenza dell’informazione ai consumatori sul cibo in vendita e di superare i ritardi accumulati. Nei prossimi giorni anche nel nostro territorio sarà possibile per tutti i cittadini italiani maggiorenni firmare la petizione, recandosi nei nostri uffici di zona in tutta la provincia, oppure presso la sede della Federazione provinciale di via Cura 63, ed ancora presso i Punti vendita accreditati Campagna Amica e nei mercati contadini di Campagna Amica. È possibile anche firmare la petizione online".