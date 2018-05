Come cambia il volontariato nella riforma del terzo settore: un convegno di Spi Cgil e Auser

“Come cambia il volontariato nella riforma del terzo settore” è il titolo dell’iniziativa pubblica in programma martedì 8 maggio, dalle 9 alle 13,30, all’hotel Cube di via Luigi Masotti a Ravenna. Il convegno, organizzato da Spi Cgil Ravenna e Auser Ravenna – Faenza, sarà presieduto da Giancarlo Bertozzi , segretario generale dello Spi Ravenna. Interverranno Mirella Rossi, presidente Auser Ravenna, Gianandrea Baroncini, assessore del Comune di Ravenna, Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Fabio Anconelli, sindaco di Solarolo, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, Donata Lenzi, relatrice riforma terzo settore. Le conclusioni dei lavori saranno affidate a Marinella Melandri, della segreteria della Cgil di Ravenna.