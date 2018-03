Come conciliare lavoro e impegni familiari: un convegno dedicato alle donne

Sabato 24 marzo alle 10 alla Casa Matha Fidapa, federazione italiana donne, arti, professioni, affari, Bpw, business, professional women, sezione di Ravenna, organizza un convegno per affrontare un argomento centrale nella vita della donna che lavora, delle professioniste che, anche quando sono valide, non riescono a infrangere il "soffitto di cristallo". "Le sfide sono molteplici: oltre alla conciliazione degli impegni familiari con il lavoro, essere donna significa combattere continuamente contro stereotipi e consuetudini consolidate che triplicano la fatica di raggiungere posizioni o traguardi desiderati - spiegano dalla federazione - Il talento delle donne è ancora poco valorizzato e spesso per accedere a posizioni di vertice si preferisce assumere atteggiamenti maschili che poco hanno a che fare con la bellezza del mondo femminile. Ciò che deve cambiare è la testa degli individui, sia uomini che donne".

Le donne professioniste che partecipano al convegno hanno tutte realizzato una posizione dirigenziale e intendono portare al convegno le loro esperienze, i loro successi, il loro ruolo di leadership per dare suggerimenti alle donne su come procedere nella loro carriera, nel loro percorso lavorativo. Dopo il saluto della presidente della Sezione Fidapa di Ravenna, Marina Magnani, e il saluto istituzionale di Elsa Signorino, assessora alla Cultura del Comune di Ravenna, interverranno diverse ospiti.

Le ospiti

Beata Brozek – Managing Partner Marbea International: Come superare gli stereotipi e costruire un percorso di leadership femminile a livello internazionale;

Mariangela Bonatto – Chief Luxury & Vice President Class Editori: Leadership femminile dal passato al futuro: cosa è cambiato e cosa deve ancora cambiare per creare nuove generazioni consapevoli;

Carla Laura Petruzzelli – Socia Fidapa, sezione di Vicenza - Chair Task Force Mentoring BPW International: Mentoring: strumento per la leadership nell’attività professionale e nella bpw international;

Giulia Zanzi – Head of Marketing Fertility, SPD, Procter & Gamble JV, socia Fidapa: Come accelerare la parità di genere durante la quarta rivoluzione industriale;

Lucia Chierchia – Managing Partner Gellify: Tecnologie, innovazione ed imprenditorialità: nuovi scenari e nuovi ruoli al femminile

Moderatrice: Paola Monari – Past President Fidapa, sezione Bologna - Professoressa Emerita Università di Bologna - Consigliera Comitato di Reggenza Banca d’Italia (Bo), membro Accademia delle Scienze - Bologna.