Comitato Provinciale Inps Ravenna, Benzi riconfermato presidente della Commissione

Il Vicepresidente di Confcommercio Ascom Cervia Mattia Benzi è stato riconfermato Presidente della Commissione Speciale Esercenti attività commerciali del Comitato Provinciale Inps Ravenna. La Commissione si occupa, nello specifico, di decidere su pratiche e contenziosi relativi alle posizioni pensionistiche avanzati dai commercianti. Dopo il primo mandato triennale, Mattia Benzi è stato rieletto alla unanimità in rappresentanza di Confcommercio Ascom Cervia.

Il Presidente della commissione speciale esercenti attività commerciali del comitato provinciale Inps Ravenna Mattia Benzi ha dichiarato: "Ringrazio tutti i membri della commissione per la fiducia, e in particolare la dottoressa Casanova direttrice dell’Inps di Ravenna che ha sempre dedicato molta attenzione alle problematiche affrontate in commissione".