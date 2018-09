Commercialisti a confronto per discutere di porto e logistica

Venerdì 14 settembre dalle 9 alle 18.30 si terrà, presso la Sala Cavalcoli della Cciaa di Ravenna, un convegno dal titolo “Il Porto dell’Emilia Romagna e la valorizzazione dei contenuti professionali del commercialista a supporto delle attività d’impresa e dell’Economia del mare”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale e The International Propeller Club – Port of Ravenna.

Si tratta di una prima occasione d’incontro nell’ambito del protocollo d’intesa, volto alla diffusione delle attività del cluster marittimo, sottoscritto tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Propeller Nazionale e vedrà la partecipazione anche del Presidente Nazionale Massimo Miani, oltre che dei componenti del gruppo di lavoro istituito a livello nazionale. Il convegno si propone di rafforzare i contenuti specifici della professione del commercialista individuando e analizzando le peculiari problematiche tecnico-professionali nei temi legati all’economia del mare e della logistica portuale, con particolare riferimento al sistema portuale locale, contribuendo alla creazione di una rete di professionisti in grado di fornire adeguato supporto specialistico agli operatori economici, nella loro evoluzione verso nuovi business e processi produttivi, ai fini dello sviluppo del cluster e dell’intermodalità.