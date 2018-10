Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio: aperte le candidature

Da giovedì 18 ottobre fino alle 12 del 16 novembre ci si può candidare per la selezione dei componenti esterni della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio del Comune di Ravenna (Cqap) per il periodo 2019-2023. Saranno selezionati cinque componenti scelti tra coloro che sono in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore di cui tre attinenti ad almeno una delle seguenti materie: l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, tra i quali verrà nominato il coordinatore tecnico e il suo supplente in caso di assenza, e due nelle materie quali scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali. Chiunque fosse interessato può prendere visione del bando e del modulo per domanda di candidatura e, se in possesso dei requisiti, può proporre la propria candidatura entro e non oltre le ore 12 del 16 novembre.