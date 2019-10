Con Cna un seminario dedicato alla chimica in lavanderia

Domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, nella sede di Cna di Ravenna in viale Randi 90, si terrà il seminario tecnico dedicato alle lavanderie artigiane sui prodotti e i componenti chimici utilizzati nei cicli di lavaggio. Formatrice di questo seminario sarà Sara Cimavilla, esperta di Formatex, Torino. Obiettivo del seminario sarà conoscere gli elementi chimici che compongono gli ausiliari utilizzati prima, durante e dopo i trattamenti sui tessuti e capi di abbigliamento, le corrette quantità per limitare gli sprechi e ottimizzare la manutenzione dei capi – conoscenze fondamentali per consentire al manutentore tessile di selezionare in tempi brevi e diretti la manutenzione corretta dei capi, limitando al minimo gli sprechi al fine di aumentare gli utili. Durante il seminario saranno proposti test teorici e pratici. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al link http://bit.ly/LaChimicaInLavanderia. L’evento gode del contributo della Camera di Commercio di Ravenna. Per informazioni: Nevio Salimbeni . tel. 0544 298641 – nsalimbeni@ra.cna.it