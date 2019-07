"Condizioni di lavoro insostenibili": lavoratori di Marcegaglia in sciopero

Il 19 luglio scorso alcuni delegati sindacali Rsu/Rls hanno stilato e inviato un esposto formale agli organi competenti in materia di ambiente, salute e sicurezza nonché alla procura della repubblica per richiedere "un intervento urgente sulle pessime condizioni igienico sanitarie e ambientali all’interno dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna".

"Oggi ci tocca denunciare ancora una volta, a nostro malgrado, una situazione insostenibile - commentano da Usb Lavoro privato e da Fiom-Cgil - L’azienda non è intervenuta a ripristinare le normali condizioni, che da allora sono ulteriormente peggiorate. Sulla base di ciò le organizzazioni sindacali di Usb e Fiom-Cgil Ravenna congiuntamente alle proprie rapresentanze sindacali hanno deciso di proclamare sciopero per l’intera giornata di lunedì 29 luglio per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici di Marcegaglia Ravenna e Carbon Steel di Ravenna".