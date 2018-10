Confartigianato, un aperitivo d'impresa dedicato alla "Internet of Things"

Il Piano Impresa 4.0, con i relativi vantaggi di carattere fiscale e i voucher per la digitalizzazione, sono soltanto alcuni degli strumenti a disposizione di aziende artigiane e piccole e medie imprese per trasformarsi e per innovarne prodotti e processi produttivi. Il fine, infatti, è avere aziende più competitive e organizzate, in grado di competere ad armi pari con quelle dei Paesi più evoluti. Nell’ambito dell’attività dei propri Digital Innovation Hub, Confartigianato organizza un ciclo di incontri sotto forma di ‘aperitivi d’impresa’, il primo dei quali sarà dedicato all'"Internet of Things" (Internet delle cose). L’appuntamento è per lunedì 8 ottobre alle 18 presso la Sede Provinciale Confartigianato di Ravenna in Viale Berlinguer, 8. Relatori saranno Massimiliano Fantini e Alessandro Golfarelli di Romagna Tech. La partecipazione è gratuita, e l’aperitivo offerto da Confartigianato.