Confcommercio Ascom Cervia, un brindisi di Natale "solidale"

Lunedì, nella sede associativa, Confcommercio Ascom Cervia ha organizzato il tradizionale "brindisi degli auguri" a cui hanno partecipato i dirigenti e i dipendenti. Dopo la benedizione della Natività in legno, posta all'ingresso della sede, da parte di don Pierre Laurent Cabantous, parroco del Duomo, il presidente Confcommercio Piero Boni e il direttore Cesare Brusi hanno salutato i presenti augurando loro un felice Natale e ringraziando per la dedizione e la competenza con cui collaborano allo sviluppo dell'associazione. A conclusione del brindisi di buone feste, il presidente ha consegnato a don Pierre il contributo di Confcommercio per il restauro della Chiesa di Santa Maria in Suffragio, sita in Corso Mazzini, famosa per il crocifisso ligneo del Quattrocento, opera di un artista tedesco, e l'organo Callido, l’organo più antico di tutta la diocesi di Ravenna-Cervia. Il contributo Confcommercio esprime l'adesione alla campagna "Operazione mattone", ovvero l'acquisto di uno o più mattoni simbolici del valore di 50 euro ciascuno (in tutto 10 mattoni) destinati al restauro dell'edificio sacro. È auspicio dell'associazione che quanto prima possano essere ultimati i lavori di restauro della Chiesa, che è punto di riferimento non solo religioso ma anche storico e culturale della comunità cervese.