Confcommercio Ascom Faenza, rinnovate le cariche: Paolo Caroli confermato alla presidenza

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, in attuazione delle disposizioni previste dal vigente statuto associativo, ha provveduto lunedì sera, a rinnovare i propri vertici dirigenziali per il quinquennio 2019-2024. Per acclamazione è stato confermato presidente della Confcommercio - Ascom Faenza, che rappresenta ad oggi oltre 1.150 aziende associate, Paolo Caroli (presidente del Sindacato Cartolibrerie), già presidente di Confcommercio nel quadriennio 2014/2019, nonchè presidente della Confcommercio della Provincia di Ravenna e membro del Comitato di Presidenza dell’Associazione fin dal 1994.

Lo stesso Consiglio Direttivo ha nominato quale vicepresidente vicario Sergio Scipi (presidente del sindacato Ottici Optometristi) ed ha nominato alla vicepresidenza Matteo Bandini (presidente del Sindacato Ferramenta e Casalinghi). Il nuovo Comitato di Presidenza, è composto inoltre dall’avvocato Fiorella Ceroni (presidente sindacato Libere Professioni), ClaudIA Minardi (presidente sindacato Agenti d’Affari in Mediazione), William Donati (presidente del sindacato Alimentaristi), Marco Mainetti (presidente del sindacato Imprese del Turismo) Simone Maretti (presidente del sindacato Agenti e rappresentanti di Commercio) e Stefano Visani (presidente del sindacato Marketing, Grafica e Pubblicità).

Compongono inoltre il direttivo Giorgio Fiorini, presidente del sindacato Abbigliamento e calzature; Cristian Rivola, presidente del sindacato Ambulanti Fiva; Ledo Raspanti, presidente del sindacato Assicuratori e Assicuratori Sna; Francesco Poggiali, presidente della consulta di Brisighella; Francesco Turrini, presidente della Consulta di Casola Valsenio; Mauro Baraccani, presidente della Consulta di Castel Bolognese; Simona Sartoni, presidente della Consulta di Marradi; Marisa Bertaccini, presidente della Consulta di Palazzuolo sul Senio; Luigi Timoncini, presidente della Consulta di Riolo Terme; Maurizio Emiliani, presidente del sindacato Macellai; Francesco Silimbani, presidente del sindacato Orafi; Gian Luca Zignani, presidente del sindacato Panificatori; Gabriele Geminiani, presidente del sindacato Pubblici Esercizi; Giuseppe Liverani, presidente del sindacato Edicolanti Snag; e Maurizio Erbacci, presidente del sindacato Tabaccai.