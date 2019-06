Confcommercio premia gli "ambasciatori" e i "maestri" del commercio

Presso la sala Bini in via Oriani 14 a Ravenna si svolgerà martedì 11 giugno, alle 15.30, l’Assemblea generale dei soci Confcommercio Ravenna. Dopo l’intervento del Presidente Mauro Mambelli che analizzerà diverse questioni, dalle problematiche del centro storico, del forese e dei lidi ai consumi, dalla mobilità al turismo, l’ordine dei lavori prevede l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e allegati, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, l’approvazione del bilancio preventivo 2019, l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri.

Successivamente verranno consegnati gli attestati e le onorificenze ai nuovi Ambasciatori del Commercio, ai Maestri del Commercio e i Premi Fedeltà Associativa. Per la consegna degli attestati e delle onorificenze sarà presente il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale. Il Premio Speciale Ambasciatori del Commercio verrà assegnato agli imprenditori che hanno svolto oltre 50 anni di attività, il titolo di Maestro del commercio a coloro che hanno svolto ininterrottamente l’attività per oltre 30 anni (targa d’argento) o per più di 40 anni (medaglia d’oro) e i premi Fedeltà Associativa alle aziende che sono associate da più di 25 anni (medaglia di bronzo) o da oltre 30 anni (medaglia d’argento). In totale saranno 55 i premiati 2019.