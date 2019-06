Confcommercio Ravenna ha ‘laureato’ 7 nuovi Ambasciatori del Commercio. La tradizionale Assemblea generale annuale dei soci Confcommercio Ravenna, che si è svolta, nella Sala Bini, ha assegnato l’ambito riconoscimento per i 50 anni di attività a Eligio Braga (Agente di Commercio - Ravenna), Carlo Giuliani (Macelleria - Roncalceci Ra), Attiliana Gobbi (Ristorazione - S.Pietro in Vincoli Ra), Ada Maestri Soc. Marchesini Srl (Gastronomia Ristorazione - Ravenna), Ermanno Piccinini (Cornici - Ravenna), Remo Savini (Calzature - Lido di Savio), Giordano Brunelli Soc. Brunelli e C. Snc (Panificio - Ravenna). Esempi per l’imprenditoria ravennate che per 50 anni hanno lavorato coniugando qualità, produttività e spirito di appartenenza al nostro sistema.

Il titolo di Maestro del commercio è stato rilasciato agli imprenditori che hanno svolto ininterrottamente l’attività per oltre 30 anni o per più di 40 anni e i premi Fedeltà Associativa alle aziende che sono associate da più di 25 anni o da oltre 30 anni. Dei 17 nuovi Maestri del commercio 8 sono stati premiati con Medaglia d’oro (titolari o contitolari che hanno gestito un’attività per più di 40 anni) e 9 con Targa d’argento (titolari o contitolari che hanno gestito un’attività per più di 30 anni). 27 le aziende a cui è stato attribuito il “Premio Fedeltà associativa”: 10 con medaglia d’argento (aziende da più di 30 anni associate) e 17 con medaglia di bronzo (aziende da più di 25 anni associate). Oltre agli Ambasciatori del Commercio, l’Assemblea ha assegnato in totale 17 medaglie d’oro e targhe d’argento (Maestri del commercio), oltre a 27 premi Fedeltà Associativa. Medaglia d'oro Antonio Arfelli (Dett. Macch, attrez. Agricoltura - Russi), Paolo De Lorenzi Soc D.M.C. Srl (Conad - Ravenna), Andrea Fabbri (Macelleria - Porto Fuori Ra), Tomaso Giambi (Comm. Prodotti ittici - Marina di Ravenna), Giuseppina Lagonegro (Ambulante - Ravenna), Vincenzo Pasini (Frutta e verdura - Ravenna), Carlo Poverini Soc. Menotti Poverini Srl (Articoli industriali - Fornace Zarattini), Francesco Testardi (Abbigliamento - Ravenna).

Targa d'argento ad Andrea Baroncini (Comm. Dett. Amb. Tessuti - Fusignano Ra), Egidio Biagioni (Attività Mediazione Immobiliare - Lido Adriano Ra), Stefano Boattini Soc. Boattini Stefano e C. Snc (Panificio - Ravenna), Roberto Busetti Soc. S.I.A.M. Ravenna Srl (Casa di Spedizione - Ravenna), Albarosa Chiapponi (Trattoria Flora - Ragone Ra), Mario Gambi (Agente di Commercio - Ravenna), Pierpaolo Manara (Comm. Dett. Carburante -Alfonsine), Franco Pilia Soc. Sitris (Spedizionieri - Ravenna), Iride Siboni Soc. Saint Tropez di Iride Siboni e C. Sas (Albergo Saint Tropez - Lido Di Savio). Medaglia d'argento a Agostino Caravita (Studio tecnico - Ravenna), Rodolfo D'Alesio (Comm. dett. amb.tessuti - Ravenna), Riccardo Magrini (Agente di commercio - Ravenna), Sergio Marangon (Macelleria - Ravenna), Giovanna Mattioli (Piante e Fiori - Camerlona Ra), Mauro Morelli (Panificio - Ravenna), Soc.Agenzia Marittima Le Navi - Seaways (Agenzia Marittima - Ravenna), Soc. Bottaini Emilia Snc di Roberta Stefanelli e C. (Fiori e piante - Ravenna), Soc. Le Carni di Michele Firmani Snc (Macelleria - Ravenna), Soc. Selezione Srl (Tessuti Arredamento - Ravenna).

Medaglia di bronzo a Gianni Bezzi (Agente Rappr. Macch indust. Comm. - S.P In Vincoli), Primo Bonetti (Fisioterapia - Villanova Bagnacavallo), Stefano Carattoni (Commercio dettaglio di mobili - Ravenna), Gilberto Farina (Agente Immobiliare Ravenna), Sabrina Gambi (Gastronomia - Marina di Ravenna Ra), Mascia Giovannini (Bar - Ristorante - Tabaccheria - Borgo Faina - Campiano), Mario Manetti (Edicola - Ravenna), Mauro Morigi (Edicola - S.Alberto), Viviana Rossetti (Fiori e Pianti - Ravenna), Soc. Abis e Piras di Roberto Abis e A. (Comm. dett. Carburante - Ravenna), Soc. Antico Porto F.lli Raffoni Snc (Forno Pasticceria - Ravenna), Soc. C.T.S. Snc di Graziani Giuseppe & C. (Bar Caffè - Lido di Savio), Soc. Al Cerchio Srl (Ristorante - Ravenna), Soc. Hotel Toschi Snc di Toschi L. e Bartolini A. (Hotel Toschi - Lido Di Classe), Soc. La Fornarina di Andrea Togni e C. Snc (Panificio Pasticceria - Campiano), Soc.Ma.Sa. di Spera Antonio e C. Snc (Hotel Souvenir - Lido di Savio) e Ivano Venturini (Agenzia Immobiliare - Ravenna).

Inoltre, sono stati consegnati i 'Diplomi di Merito' ai dipendenti Confcommercio 'per il costante e proficuo impegno nei quarant'anni di attività lavorativa' presso l'Associazione di via di Roma. Cinque i premiati: Romano Bertaccini, Giorgio Bettoli, Diana Farina, Milena Maestri e Flavia Piermattei.

A consegnare gli attestati di ‘Ambasciatore del commercio’, ‘Maestro del commercio’, i premi ‘Fedeltà associativa’ e i ‘Diploma di Merito’ il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Presidente Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli, il VicePresidente Giovanni Mazzini, la responsabile Cultura Confcommercio Ravenna Patrizia Passanti e il Direttore Confcommercio Ravenna Giorgio Guberti. Nel corso dell’Assemblea generale dei soci è stato inoltre approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2018 e il Bilancio preventivo 2019. Sempre all’unanimità sono stati confermati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (Massimo Bozzano, Claudio Borghi, Maurizio Antonio Rivalta) e i componenti dei Probiviri (Ermanno Cicognani, Daniele Chiari e Andrea Spitali).